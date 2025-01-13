Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ровно Медиа".

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Что известно об инциденте в Ровно

Инцидент произошел еще 6 января. Примерно в 10:30 женщина позвонила правоохранителям. Она пожаловалась, что сосед решил по случаю праздника вылить на ее входную дверь воду. Интересно, что это была именно праздничная вода.

Вероятно, таким образом сосед решил поздравить женщину с праздником Крещения. В народе считалось, что обливание водой или купание на Крещение помогает "смыть" не только грехи, но и негативную энергию. Это стало частью обычаев, даже для тех, кто не является религиозным.

Как наказали мужчину

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции области Татьяна Рачок, со сторонами провели профилактическую беседу и урегулировали конфликт на месте.

Админматериалов ни на кого не составляли,

– подчеркнула она.