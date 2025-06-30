В африканській пустелі знайшли рожевий холодильник: як він там опинився

У Намібії виявили неочікувану знахідку – рожевий холодильник, який стояв посеред однієї з найстаріших і найсухіших африканських пустель світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Холодильник посеред пустелі

Як зазначають очевидці, рожевий холодильник розташований усього у 20 хвилинах їзди головної дороги, що перетинає пустелю Наміб з півночі на південь. Цікаво, що крім самого холодильника, там стоять також рожеві стільці.

Така незвична експозиція розташована на вершині невеликого пагорба. І це просто ідеальне місце, щоб насолодитися природною красою пустелі Наміб і "помилуватися вражаючим заходом сонця".

Як виглядає холодильник посеред пустелі: дивіться відео

Як холодильник опинився у пустелі

Як зазначають ЗМІ, рожевий холодильник встановили представники туристичної ради уряду Намібії. Він став однією з найпопулярніших визначних пам'яток африканської країни. Цю експозицію встановили для мандрівників, які хочуть втамувати спрагу та трошки відпочити.

Сам холодильник працює на сонячній енергії, доступ до нього безкоштовний. Його регулярно поповнюють різними напоями, такими як бутильована вода та чай з льодом. Проте через його популярність серед мандрівників, до кінця дня холодильник стає повністю порожнім.

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