Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Чоловік зізнався, що сам особняк виглядає по-особливому моторошно, адже здається, що його господарі просто зникли в одну мить. На стінах будинку і досі висять багато старих картин та сімейних фотографій. Кожна кімната була гарно оздоблена, з речами, одягом, меблями та документами, що залишилися після власників.

Весь маєток був недоторканим, скрізь висіли моторошні картини. Ми також знайшли старі фотографії, а кухня була повна гнилих продуктів,

– сказав дослідник.

У нього навіть склалося враження, що з цього будинку просто вийшли і не повернулися. Найбільше у цьому покинутому будинку чоловіка зацікавив підвал. Там був винний льох, а також хрест з іменем Оскар та двома датами – 2001 – 2002.

"Ми були шоковані, знайшовши щось подібне, але водночас щасливі, що мали можливість дослідити таку локацію", – прокоментував Трістан свою знахідку.



Як виглядає маєток зсередини / Фото urbexbelgie

Що виявили дослідники

Як зазначають ЗМІ, власники цього будинку були відомою шляхетською родиною, а деякі предмети з особняка сягають глибокої давнини. Дослідник знайшов стару монету 1717 року та збройовий щит, що належав самій родині.

А коли зайшли до вітальні, то відчули запах лаванди, який залишався там роками. Це була прекрасна капсула часу, свідком якої ми стали,

– додав він.

Раніше ми вже розповідали, як в Австрії знайшли дерев'яну скриню з документами Другої світової війни, що підтверджують легенду про порятунок угорських солдатів.