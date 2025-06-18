Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Мужчина признался, что сам особняк выглядит по-особенному жутко, ведь кажется, что его хозяева просто исчезли в один миг. На стенах дома до сих пор висят много старых картин и семейных фотографий. Каждая комната была хорошо украшена, с вещами, одеждой, мебелью и документами, оставшихся после владельцев.

Весь особняк был нетронутым, везде висели жуткие картины. Мы также нашли старые фотографии, а кухня была полна гнилых продуктов,

– сказал исследователь.

У него даже сложилось впечатление, что из этого дома просто вышли и не вернулись. Больше всего в этом заброшенном доме мужчину заинтересовал подвал. Там был винный погреб, а также крест с именем Оскар и двумя датами – 2001 – 2002.

"Мы были шокированы, найдя нечто подобное, но одновременно счастливы, что имели возможность исследовать такую локацию", – прокомментировал Тристан свою находку.



Как выглядит имение изнутри / Фото urbexbelgie

Что обнаружили исследователи

Как отмечают СМИ, владельцы этого дома были известной благородной семьей, а некоторые предметы из особняка достигают глубокой древности. Исследователь нашел старую монету 1717 года и оружейный щит, принадлежавший самой семье.

А когда зашли в гостиную, то почувствовали запах лаванды, который оставался там годами. Это была прекрасная капсула времени, свидетелем которой мы стали,

– добавил он.

Ранее мы уже рассказывали, как в Австрии нашли деревянный сундук с документами Второй мировой войны, подтверждающие легенду о спасении венгерских солдат.