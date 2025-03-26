Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Смотрите также Мужчина купил 700-летний гобелен на распродаже: как выглядит редкая находка

Женщина рассказала, что прогуливаясь в секонд-хенде нашла интересную шкатулку, которую решила приобрести. Американка пыталась открыть шкатулку, переворачивая ее в разные стороны, чтобы найти как именно это можно сделать.

И вдруг она случайно увидела на предмете этикетку компании, которая занимается кремацией домашних животных. Также там было напечатано имя Дикси, вероятно так звали домашнее животное.

Что нашла женщина на секонде: смотрите видео

К счастью, женщина вовремя поняла, что именно держит в руках и решила не открывать ее. Однако она была шокирована, как шкатулка оказалась на секондхенде.

Стоит знать! В США кремация домашних животных является очень распространенной. Существуют специализированные крематории для животных, которые предлагают как индивидуальную (с возвращением праха), так и совместную кремацию. Некоторые крематории предлагают урны, мемориальные камни или даже украшения, содержащие прах животного.

К слову, недавно коллекционер из американского штата Массачусетс обнаружил настоящее сокровище в старой банке из-под кофе.