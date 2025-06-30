Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

Смотрите также Женщина 6 часов искала в океане свое потерянное кольцо за 10 тысяч долларов: удалось ли его найти

Холодильник посреди пустыни

Как отмечают очевидцы, розовый холодильник расположен всего в 20 минутах езды главной дороги, пересекающей пустыню Намиб с севера на юг. Интересно, что кроме самого холодильника, там стоят также розовые стулья.

Такая необычная экспозиция расположена на вершине небольшого холма. И это просто идеальное место, чтобы насладиться природной красотой пустыни Намиб и "полюбоваться впечатляющим закатом".

Как выглядит холодильник посреди пустыни: смотрите видео

Как холодильник оказался в пустыне

Как отмечают СМИ, розовый холодильник установили представители туристического совета правительства Намибии. Он стал одной из самых популярных достопримечательностей африканской страны. Эту экспозицию установили для путешественников, которые хотят утолить жажду и немножко отдохнуть.

Сам холодильник работает на солнечной энергии, доступ к нему бесплатный. Его регулярно пополняют различными напитками, такими как бутилированная вода и чай со льдом. Однако из-за его популярности среди путешественников, к концу дня холодильник становится полностью пустым.

Ранее человек, который занимается исследованием заброшенных поместий, нашел сокровища в заброшенном доме. Дом сохранял атмосферу прошлого с запахом лаванды и нетронутыми комнатами, создавая впечатление, что хозяева просто исчезли.