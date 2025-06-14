Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя с ником @sarahkraffty.

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Что известно о поисках обручального кольца

Как рассказала медсестра из Миссури Сара Моун, она отдыхала на побережье Флориды, когда случайно потеряла кольцо в океане. Инцидент произошел 31 мая во время семейного путешествие.

Я забыла, что оно было на моем пальце с самого утра, когда мы вышли позавтракать,

– рассказала женщина.

Она подчеркнула, что кольцо имеет особое значение для нее, ведь ее подарил любимый, который работал на нескольких работах. Поэтому, женщина решила не сдаваться и попыталась найти драгоценность. Видео с поиском кольца набрало более 6 миллионов просмотров в тиктоке.

Женщина 6 часов искала в океане свое потерянное кольцо: смотрите видео

Повезло ли женщине найти украшение

Она начала собственную поисковую операцию, вооружившись:

маской,

трубкой,

камерой GoPro.

Несколько часов она провела в воде, пытаясь восстановить свой маршрут к коралловому рифу, где было потеряно кольцо.

Я сохраняла спокойствие и старалась не паниковать. У меня было определенное понимание, где именно я потеряла кольцо,

– рассказала Сара.

Это удивительно, но женщине удалось найти украшение. В кадре можно увидеть, как Сара ныряет под волны, а потом вдруг выныривает с обручальным кольцом в руке.

Ранее на дне моря нашли затонувший корабль с сокровищами. Известно, что корабль затонул в 1787 году с ценным грузом у побережья Вексфорда.