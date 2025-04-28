Оце так сюрприз: 103-річну бабусю привітав з днем народження напівголий чоловік

У Великій Британії 103-річна Джоан Хардкасл святкувала свій день народження у будинку для літніх людей "Лорел Бенк" у Ланкастері. Свято набуло несподіваного повороту: в розпал вечірки до іменинниці завітав напівголий дворецький – одягнений лише у краватку та штани.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Відомо, що незвичайне святкування відбулося 14 квітня. Чоловік підніс ювілярці келих шампанського, чим неабияк розвеселив гостей і саму Джоан.

Я не можу повірити, що люди доклали всіх цих зусиль заради мене. Це свято, безумовно запам’ятається надовго,

– сказала 103-річна Джоан.

Хардкасл, яка є кавалером ордена Британської імперії, була щиро здивована і вдячна за такий сюрприз. Фото з події миттєво розлетілося у ЗМІ, викликавши хвилю захоплення за позитивний настрій та оригінальний підхід до святкування.



103-річну бабусю привітав з днем народження напівголий чоловік / Фото SWNS

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