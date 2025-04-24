Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Як пишуть ЗМІ, цьогорічна "пивна охота" відбулася в історичних садах Айв'єр. Вона зібрала рекордну кількість учасників – понад 1000 людей, які спробували знайти серед зелені 12 000 пляшок пива Lutgarde.

Головною інтригою став пошук "золотої пляшки". Щасливчик, який її знайшов, отримав головний приз – свою вагу у пиві. І так, організатори буквально ставили переможця на ваги, щоб розрахувати "пивну нагороду" максимально точно.

"Пивне" полювання: дивіться відео

Організатори зазначають, що подія має не лише розважальний, а й соціальний характер, адже частина прибутку передається на благодійність, а сама ініціатива покликана об'єднати громаду і показати, що свята можуть бути креативними й веселими.

Це спосіб зібрати людей, подарувати їм настрій, і водночас підтримати місцеве виробництво,

– розповів один зі співорганізаторів події.

Тим часом у Львові Великдень святкували 18 тисяч людей з традиційними обрядами та іграми. Після літургії відвідувачі долучалися до весняних забав, гаївок і танців.