Майже 18 тисяч людей прийшли туди, щоб відчути дух традицій і передати цю атмосферу дітям. Детальніше про святкування розповідає LifeStyle24 з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

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Як святкували Великдень у Шевченківському гаю

Після Великодньої літургії, благословенні святковим настроєм, гості музею активно долучалися до традиційних обрядових дійств, які з любов'ю передавали наймолодшим учасникам. Так, на галявині біля стодоли ожили давні весняні забави, організовані молодіжною організацією "Спадщина". Саме там відлунювали голоси й сміх, а під ногами витанцьовувались кола "кривого танцю", "вербової дощечки", "струмка", "подоляночки", "царівни", "мостів", "голубки" та інших традиційних ігор.

Поки діти з радістю занурювалися у веселі рухливі ігри "шум", "моргалки", "ремінь", старші хлопці демонстрували вправність і витривалість у старовинних забавах, збудувавши вежу та слона, що символізували силу та злагоду. Не менш зворушливим моментом святкування стали спільні гаївки з дитячими фольклорними колективами, які грали на традиційних великодніх інструментах, створюючи атмосферу справжнього весняного пробудження.

Особливого колориту додавало й те, що більшість відвідувачів приходила у вишиванках, народних строях і зі святковими кошиками, зібраними ще зранку на Великодню службу. Шевченківський гай цього дня перетворився не просто на музей, а став живим осередком пам'яті, де перетнулися минуле і сучасність.

Навіть у Поливаний понеділок, 21 квітня, коли у центрі Львова традиційно не проводили масових заходів, Шевченківський гай залишився центром великодніх зустрічей. Кожен, хто прийшов, ставав учасником живої традиції, яка не втратила свого значення, а лише набрала нової сили.

Що таке гаївки

Гаївки – обрядові весняні пісні, які традиційно виконуються на Великдень та протягом Світлого тижня. Вони мають глибоке коріння в дохристиянських часах, коли наші предки вшановували прихід весни та пробудження природи.

Ці пісні часто пов'язані з коханням та сільським господарством. Їх зазвичай виконують дівчата на гаях чи церковних подвір'ях. Традиційно молоді люди водять хороводи та грають у різноманітні ігри.