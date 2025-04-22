Почти 18 тысяч человек пришли туда, чтобы почувствовать дух традиций и передать эту атмосферу детям. Подробнее о праздновании рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Интересно Когда украинцы будут праздновать Вознесение Господне в 2025 году: дата важного праздника

Как праздновали Пасху в Шевченковском гаю

После Пасхальной литургии, благословленные праздничным настроением, гости музея активно приобщались к традиционным обрядовым действам, которые с любовью передавали молодым участникам. Так, на поляне возле сарая ожили древние весенние забавы, организованные молодежной организацией "Спадщина". Именно там отдавались голоса и смех, а под ногами вытанцовывались круги "кривого танца", "ивовой дощечки", "ручья", "подоляночки", "царевны", "мостов", "голубки" и других традиционных игр.

Пока дети с радостью погружались в веселые подвижные игры "шум", "моргалки", "ремень", старшие ребята демонстрировали ловкость и выносливость в старинных забавах, построив башню и слона, символизирующие силу и согласие. Не менее трогательным моментом празднования стали совместные гаивки с детскими фольклорными коллективами, которые играли на традиционных пасхальных инструментах, создавая атмосферу настоящего весеннего пробуждения.

Особого колорита добавляло и то, что большинство посетителей приходило в вышиванках, народных костюмах и с праздничными корзинами, собранными еще утром на Пасхальную службу. Шевченковский гай в этот день превратился не просто в музей, а стал живым центром памяти, где пересеклись прошлое и современность.

Даже в Поливальный понедельник, 21 апреля, когда в центре Львова традиционно не проводили массовых мероприятий, Шевченковский гай остался центром пасхальных встреч. Каждый, кто пришел, становился участником живой традиции, которая не потеряла своего значения, а лишь набрала новую силу.

Что такое гаивки

Гаивки – обрядовые весенние песни, которые традиционно исполняются на Пасху и в течение Светлой недели. Они имеют глубокие корни в дохристианских временах, когда наши предки чествовали приход весны и пробуждение природы.

Эти песни часто связаны с любовью и сельским хозяйством. Их обычно исполняют девушки на рощах или церковных дворах. Традиционно молодые люди водят хороводы и играют в различные игры.