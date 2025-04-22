В этот день верующие вспоминают важные события, связанные с Сыном Божьим. Когда состоится Вознесение Господне в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет Вознесение Господне 2025 года

Вознесение Господне символизирует победу духовного над телесным. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос в последний раз явился апостолам после Своего воскресения. Спаситель благословил учеников и поднялся на небеса. Так, завершился Его земной путь, а человечество получило надежду на спасение и вечную жизнь.

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С тех пор даты большинства религиозных праздников изменились – они сместились на 13 дней назад. Впрочем, день Вознесения Господня не является фиксированным и постоянным, поскольку связан с Пасхой.

В этом году Воскресение Христово уже отметили 20 апреля. Вознесение празднуют на 40-й день после него, поэтому в 2025 году приходится на 29 мая.

Вознесение Господне 2025 / Фото Pinterest

Традиции Вознесения Господня

В Украине на Вознесение Господне принято выпекать "лесенки" – обрядовое печенье в форме ступеней, которые символизируют путь Иисуса на небеса. Люди верили, что именно в этот день земля "отдыхает", поэтому не работали на поле и не занимались тяжелым физическим трудом. В некоторых украинских селах также существовала традиция вывешивать на дверях зелень или цветы в знак Божьего благословения.

В важный религиозный праздник люди обязательно идут в церковь. Считается, что в этот день Господь слышит молитвы и просьбы всех верующих, но важно обращаться к Иисусу Христу искренне. В то же время верующим стоит посвятить время благотворительности и помогать нуждающимся. Говорят, что в этот день Господь ходит по улицам в образе нищего, поэтому не следует отказывать бедным.