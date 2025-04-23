Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з тіктоку користувача @_._svitlana_._17.

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Птах не лише пролетів повз, а спокійно пройшов поміж великодніми кошиками, викликавши подив і розчулення у всіх присутніх.

Щось на неймовірному,

– написав автор відео, яке швидко набрало популярності в соцмережах.

У народній традиції лелека має особливе значення – це священний птах, який несе із собою добро, мир, родинне щастя та відродження. Тож його несподівана поява саме у святкову мить багато хто сприйняв як знак згори. На оприлюднених кадрах видно, як птах спокійно прогулюється між кошиками з пасками, не боячись людей.

Лелека з'явився на освяченні пасок: дивіться відео

Лелека прогулювався поміж кошиків: дивіться відео

Реакція мережі

У коментарях люди зазначили, що бачили декілька подібних відео. На них у різний час кіт та собака також гуляли поміж великодніх кошиків, але люди відганяли тварин. Коментаторів вразило, що жодна людина не поділилася їжею з тваринами, а навпаки – проганяла їх.

"Кожен рік на паску бачу такі відео де відганяють тварин, люди от скажіть невже ви бідуєте що так боїтесь що тваринка підійде до кошика і сама щось обере для себе", – написала одно з користувачок мережі.

"Я бачила всі три відео: пес, кіт і лелека. Не дарма говорять, що Бог любить трійцю. Ніхто перевірку на людяність не пройшов. Жах", – написала інша коментаторка.

Натомість авторка прокоментувала своє відео з лелекою:

Ми дали йому поїсти, він не був ображений.

Додамо, що у 2020 році під час молитви за Героїв Небесної Сотні до церкви також прилетів лелека. Тоді люди казали, що це добрий знак, а лелека – то посланець від Бога.