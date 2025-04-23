Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с тиктока пользователя @_._svitlana_._17.

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Птица не только пролетела мимо, а спокойно прошла между пасхальными корзинами, вызвав удивление и умиление у всех присутствующих.

Что-то на невероятном,

– написал автор видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях.

В народной традиции аист имеет особое значение – это священная птица, который несет с собой добро, мир, семейное счастье и возрождение. Поэтому его неожиданное появление именно в праздничный момент многие восприняли как знак свыше. На обнародованных кадрах видно, как птица спокойно прогуливается между корзинами с куличами, не боясь людей.

Аист появился на освящении куличей: смотрите видео

Аист прогуливался между корзин: смотрите видео

Реакция сети

В комментариях люди отметили, что видели несколько подобных видео. На них в разное время кот и собака также гуляли между пасхальных корзин, но люди отгоняли животных. Комментаторов поразило, что ни один человек не поделился едой с животными, а наоборот – прогонял их.

"Каждый год на пасху вижу такие видео где отгоняют животных, люди вот скажите неужели вы бедствуете что так боитесь что животное подойдет к корзине и само что-то выберет для себя", – написала одна из пользовательниц сети.

"Я видела все три видео: пес, кот и аист. Не зря говорят, что Бог любит троицу. Никто проверку на человечность не прошел. Ужас", – написала другая комментаторка.

Зато автор прокомментировала свое видео с аистом:

Мы дали ему поесть, он не был обижен.

Добавим, что в 2020 году во время молитвы за Героев Небесной Сотни в церковь также прилетел аист. Тогда люди говорили, что это добрый знак, а аист – то посланник от Бога.