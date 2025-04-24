Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UPI.

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Как пишут СМИ, нынешняя "пивная охота" состоялась в исторических садах Айвьер. Она собрала рекордное количество участников – более 1000 человек, которые попытались найти среди зелени 12 000 бутылок пива Lutgarde.

Главной интригой стал поиск "золотой бутылки". Счастливчик, который ее нашел, получил главный приз – свой вес в пиве. И так, организаторы буквально ставили победителя на весы, чтобы рассчитать "пивную награду" максимально точно.

"Пивная" охота: смотрите видео

Организаторы отмечают, что событие имеет не только развлекательный, но и социальный характер, ведь часть прибыли передается на благотворительность, а сама инициатива призвана объединить общество и показать, что праздники могут быть креативными и веселыми.

Это способ собрать людей, подарить им настроение, и одновременно поддержать местное производство,

– рассказал один из соорганизаторов события.

Тем временем во Львове Пасху праздновали праздновали 18 тысяч человек с традиционными обрядами и играми. После литургии посетители присоединялись к весенним забавам, гаивок и танцев.