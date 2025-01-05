Жінку також вважають найстарішою монахинею на планеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про найстарішу людину у світі

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс, що у Бразилії. Варто зазначити, що в дитинстві жінка була настільки худою, що виникали сумніви щодо того наскільки довго вона житиме.

Інах здобула освіту в школі-інтернаті та згодом переїхала до Уругваю. Там у віці 16 років вона прийняла обітницю та стала черницею. Після цього повернулася до Бразилії та стала вчителькою португальської мови й математики в Ріо-де-Жанейро. Під час своєї педагогічної кар'єри жінка працювала в багатьох містах. Зокрема, у 1980 році вона отримала посаду в Порту-Алегрі.

У 2018 році Інах виповнилося 110 років. Саме тоді вона отримала апостольське благословення від Папи Римського Франциска.

Зазначимо, що монахиню вважають другою найстарішою черницею після Люсіль Рендон, яка померла у віці 118 років. Також, ймовірно, що Інах є останньою живою людиною, яка народилася у 1908 році та однією з трьох, що народилися в 1900-х роках.

Нагадаємо, що 4 січня у віці 116 років у будинку для людей похилого віку померла найстаріша людина у світі – японка Томіко Ітоока. Секретом довголіття жінки були тривалі прогулянки в горах.