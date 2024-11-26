Серце Тінісвуда зупинилося у віці 112 років, передає 24 Канал з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

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Що відомо про смерть Джона Тінісвуда

До останнього дня життя чоловік стежив за новинами та самостійно розпоряджався своїми фінансами, що сприяло підтримці його мозкової активності.

Його останній день був наповнений музикою та любов'ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякуємо всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років,

– кажуть родичі Тінісвуда.

Зокрема, вони подякували доглядальникам, лікарям, медсестрам, ерготерапевту та іншим співробітникам закладу.

За словами сім'ї, Джон Тінісвуд був дуже розумним, рішучим, хоробрим та спокійним. А також легко знаходив спільну мову з людьми. Варто зазначити, що рекордсмен ніколи не дотримувався спеціальних дієт та вважав, що його довголіття є "звичайною удачею".

До будинку людей похилого віку Джон переїхав незадовго до свого 100-річчя. За словами родичів, його доброта та ентузіазм до життя були натхненням для персоналу закладу та його співмешканців.

Ким був Джон Тінісвуд

Джон Тінісвуд народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі. Саме там він зустрів своє кохання – дівчину Блодвен. У 1942 році пара одружилася, згодом у них народилася дочка Сьюзен.

Під час Другої світової війни чоловік служив у Корпусі заробітної плати Королівської армії, де відповідав за управління фінансами та організацію постачання продовольства. А також займався пошуком солдатів, що опинилися у скрутному становищі.

Після закінчення війни Тінісвуд тривалий час працював бухгалтером.

Коли британцю виповнилося 100 років, королева Єлизавета почала відправляти йому листівки на кожен день народження.