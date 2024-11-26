Сердце Тинисвуда остановилось в возрасте 112 лет, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

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Что известно о смерти Джона Тинисвуда

До последнего дня жизни мужчина следил за новостями и самостоятельно распоряжался своими финансами, что способствовало поддержанию его мозговой активности.

Его последний день был наполнен музыкой и любовью. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем в течение многих лет,

– говорят родственники Тинисвуда.

В частности, они поблагодарили сиделок, врачей, медсестер, эрготерапевта и других сотрудников заведения.

По словам семьи, Джон Тинисвуд был очень умным, решительным, храбрым и спокойным. А также легко находил общий язык с людьми. Стоит отметить, что рекордсмен никогда не придерживался специальных диет и считал, что его долголетие является "обычной удачей".

В дом престарелых Джон переехал незадолго до своего 100-летия. По словам родственников, его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей.

Кем был Джон Тинисвуд

Джон Тинисвуд родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле. Именно там он встретил свою любовь – девушку Блодвен. В 1942 году пара поженилась, впоследствии у них родилась дочь Сьюзен.

Во время Второй мировой войны мужчина служил в Корпусе заработной платы Королевской армии, где отвечал за управление финансами и организацию поставок продовольствия. А также занимался поиском солдат, оказавшихся в затруднительном положении.

После окончания войны Тинисвуд длительное время работал бухгалтером.

Когда британцу исполнилось 100 лет, королева Елизавета начала отправлять ему открытки на каждый день рождения.