Магія чи наука: вчені воскресили легендарного лютововка з "Гри престолів"

Завдяки зусиллям вчених з компанії генної інженерії Colossal Biosciences легендарний лютововк з "Гри престолів" знову існує. Попри те, що цей вид щез із Землі приблизно 13 тисяч років тому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Днями компанія генної інженерії офіційно оголосила про народження трьох вовків з генами вимерлого виду. Відомо, що їх "оживили" за допомогою ДНК, виділеної з двох скам'янілостей.

Чому це важливо? Це перший успішний випадок застосування технології так званого "де-вимирання" в межах ссавців.

Як таке можливо

Науковці зазначили, що відредагували гени звичайного сірого вовка, якого вважають найближчим живим родичем вимерлого виду. Потім відредаговані клітини використали для створення ембріонів, які імплантували в собак-сурогатів. У результаті народилися 3 вовченята:

Ромул,

Рем,

Халісі.

Наша команда взяла ДНК із 13 000-річного зуба та 72 000-річного черепа та створила здорових цуценят жахливого вовка. Колись було сказано: "Будь-яку достатньо розвинену технологію неможливо відрізнити від магії". Сьогодні наша команда може розкрити частину магії, над якою вони працюють,

– сказав генеральний директор і співзасновник Colossal Бен Ламм.

Це перший випадок створення "функціональних копій" вимерлого виду.



Вчені зі США воскресили легендарного лютововка з "Гри престолів" / Фото Colossal Biosciences

Де зараз лютововки

Тварини наразі утримуються на закритій території площею 2 тисячі акрів у північних штатах США. Один із вовченят загинув через тиждень з незалежних від мутацій причин.

Багато людей вважають лютововків міфічними істотами, які існують лише у фантастичному світі, але насправді вони мають багату історію та зробили свій внесок в американську екосистему,

– сказав науковець Джордж Мартін.

Це революційна технологія, яку можна буде використовувати для збереження вимираючих видів, зокрема червоних вовків у Північній Кароліні.