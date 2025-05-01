Найбільший та найменший собаки у світі нарешті зустрілися: курйозні фото
- У штаті Айдахо зустрілися найбільший німецький дог Реджі та найменша чіхуахуа Перл.
- Зустріч стала вірусною в соцмережах через вражаючий контраст у розмірах собак.
В американському штаті Айдахо відбулася незвичайна зустріч: найбільший і найменший собаки у світі вперше побачилися наживо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Попри вражаючу різницю в розмірах, зустріч песиків таки відбулася. Гігантський німецький дог, на ім'я Реджі, зріст якого становить 1,007 метра, зустрівся з крихітною чихуахуа, на ім'я Перл, висота якої всього 9,14 сантиметра. Таким чином Реджі вищий за Перл майже в 11 разів.
Для кращого розуміння: Реджі за розмірами подібний на невеликий стіл, а Перл – на чашку. Це дуже велика різниця, особливо коли бачиш їх поруч. Попри вражаючу різницю в розмірах, собаки швидко знайшли спільну мову.
Я думаю, вона й гадки не має, що вона маленька собака,
– пожартувала власниця Перл.
Перл за розмірами подібна на чашку / Фото Книги рекордів Гіннеса
Як минула зустріч
Після кількох хвилин знайомства Реджі та Перл почали разом гуляти по будинку й саду, вражаючи гостей своїм контрастом. Ця зустріч уже встигла стати вірусною в соцмережах.
Найбільший та найменший собаки у світі нарешті зустрілися / Фото Книги рекордів Гіннеса
Цікаві факти про породи
- Німецький дог – це одна з найвищих порід собак у світі. Найбільші представники цієї породи можуть сягати понад 1 метра в холці. Попри свої великі розміри, вони лагідні та спокійні, їх часто називають "лагідними гігантами". Порода виводилася для полювання на кабанів та охорони в середньовічній Німеччині
- Чихуахуа – найменша порода собак у світі. Дорослі особини важать від 1,5 до 3 кілограмів. Ця порода своєю сміливістю й темпераментом. Вони часто не усвідомлюють своїх крихітних розмірів.