Найстарший у світі пінгвін відсвяткував день народження: милі фото іменинника

У Британії свій 37-й день народження відсвяткувала самиця пінгвіна Спнеб. Вона вважається найстарішою у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Радісну подію відсвяткували у зоопарку Paradise Park у Гейлі. У цьому зоопарку іменинниця живе з 1988 року. В її особливий день парк подарував Спнеб торт із замороженої риби та льоду.

За словами доглядачів зоопарку, цей пінгвін є найстарішою представницею свого виду на планеті та "дивовижна для свого віку".

Довідка. Загалом тривалість життя цього виду пінгвінів становить від 10 до 15 років.



Самиця пінгвіна Спнеб відсвяткувала 37-й день народження / Фото Paradise Park

Одна з доглядачок зоопарку Беккі Вейт зазначила, що Спнеб досі має гарний апетит.

Попри її немолодий вік, вона почувається дуже добре. У нас є колонія з 24 пінгвінів Гумбольдта, серед яких двоє пташенят. Спнеб любить спостерігати за молодими пташенятами, підглядає за ними зі своєї будки. Її улюбленим напарником є один зі старших самців,

– зазначила Беккі Вейт.

Раніше ми писали про бика в Індії, який розірвав мережу своїми навичками водіння скутера. Відео інциденту стало вірусним, зібравши понад 700 тисяч переглядів і багато коментарів.