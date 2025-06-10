Ніби з фільму "Дюна": рибалка дістав з води моторошну істоту

У Німеччині рибалка упіймав рідкісну істоту, яка вкрай рідко зустрічається в прісній воді. Це створіння має змієподібне тіло і моторошний рот з кільцями гострих зубів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NTK.

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Такий незвичний улов чоловік, на ім'я Штефан Шир упіймав на річці Рейн, що у Німеччині. Він навіть не підозрював, що звичайна риболовля закінчиться виявленням незвичної істоти.

Коли я витягнув його, то ледь не впустив вудку. Воно виглядало... ну, як щось із фільму "Люди у чорному". Це було страшно,

– розповів рибалка.

На знімку, зробленому одразу після упіймання, помітне довге, слизьке тіло, схоже на вугра, та моторошна паща, що нагадує присоску з кільцями гострих, мов леза, зубів.



У Німеччині чоловік упіймав у річці морську міногу, яка схожа на інопланетну істоту / Фото Jam Press

У мережі цю рибину вже охрестили інопланетним монстром. Однак насправді вона має назву – мінога.

Довідка. Мінога – це примітивна водна тварина, що зовні нагадує вугра, але насправді є не рибою в класичному сенсі, а представником особливого класу безщелепних. Багато видів міног – паразити: вони присмоктуються до риб і висмоктують їхні соки та кров. Однак людей міноги не атакують, хоча великі види можуть присмоктатися, якщо їх спровокувати. Міноги живуть у прісних або солоних водах, часто здійснюють нерестові міграції, схожі на лососеві.

У Німеччині морська мінога перебуває під охороною як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Після швидкої ідентифікації рибалка випустив істоту назад у Рейн.

Цікаво, що морська мінога вважається живою копалиною, адже вона майже не змінилася за 500 мільйонів років. Це одна з небагатьох істот на Землі, що зберегли давню форму життя.

Раніше у Польщі рибалка Міхал Челковський впіймав сома вагою понад 100 кілограмів, якому може бути понад 50 років.