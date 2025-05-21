У Німеччині депутата двічі вигнали з зали засідання через зовнішній вигляд: що було не так

У Німеччині депутата Бундестагу Марселя Бауера двічі змушували покинути залу засідань через його зовнішній вигляд. Все через те, що він прийшов на нараду у береті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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У чому полягає проблема

Марсель Бауер прийшов на засідання у береті. Саме його попросила зняти спікерка Бундестагу Юлія Кльокнер. Політик відмовився це робити, тож вона наказала йому вийти з приміщення.

Через деякий час чиновник повернувся, але знову в тому ж береті. Тоді вже віцепрезидентка парламенту Андреа Ліндгольц попросила 33-річного депутата зняти головний убір, проте він не послухав. Після цього його з оплесками прогнали з пленарного засідання.



Німецький депутат Марсель Бауер у головному уборі в Бундестазі / Фото IMAGO

Цікаво! У Бундестазі немає окремої статті закону, яка прямо забороняє носити головні убори, зокрема берети. Але за неписаними правилами етикету, депутати та офіційні представники повинні з’являтися у сесійному залі без головного убору, за винятком релігійних чи медичних причин.

Водночас військові, які приходять до парламенту в рамках офіційних церемоній (наприклад, на слухання), можуть носити берет, оскільки це елемент уніформи. Але держслужбовцям у цивільному одязі носити берет у сесійній залі – неприйнятно.

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