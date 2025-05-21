Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Смотрите также Есть возможность быть больше, чем соседями: что Зеленский говорит об отношениях Украины и Польши

В чем заключается проблема

Марсель Бауэр пришел на заседание в берете. Именно его попросила снять спикер Бундестага Юлия Клёкнер. Политик отказался это делать, поэтому она приказала ему выйти из помещения.

Через некоторое время чиновник вернулся, но снова в том же берете. Тогда уже вице-президент парламента Андреа Линдгольц попросила 33-летнего депутата снять головной убор, однако он не послушал. После этого его с аплодисментами прогнали с пленарного заседания.



Немецкий депутат Марсель Бауэр в головном уборе в Бундестаге / Фото IMAGO

Интересно! В Бундестаге нет отдельной статьи закона, которая прямо запрещает носить головные уборы, в частности береты. Но по неписаным правилам этикета, депутаты и официальные представители должны появляться в сессионном зале без головного убора, за исключением религиозных или медицинских причин.

В то же время военные, которые приходят в парламент в рамках официальных церемоний (например, на слушания), могут носить берет, поскольку это элемент униформы. Но госслужащим в гражданской одежде носить берет в сессионном зале – неприемлемо.

Ранее мы писали о российском диктаторе Владимире Путине, который не смог правильно произнести имя Си Цзиньпина во время встречи. Теперь глава Китая – "Сизипинь".