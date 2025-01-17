Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время интервью польским СМИ.

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Украина и Польша могут стать союзниками

Как отметил Президент Украины, в первую очередь сотрудничество с Польшей возможно в разрезе гарантий безопасности. Вместе с Польшей Украина может создать сильный союз в Восточной Европе. В частности эти две страны могут вместе усиливать свои технологии, финансовое положение, пищевую промышленность и прочее.

Эти два государства способны обеспечить друг друга, поставить плечи с энергетикой, едой, защитой, деньгами и оружием, со многими вещами. Поэтому какое-то союзничество надо рисовать. У нас есть гарантии безопасности, договор подписан, но это первый шаг этого договора,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что отношения Украины и Польши могут улучшиться, если люди в первую очередь "будут прагматичными", а не анализировать только заявления политиков.

Какими могут быть отношения Украины и Польши в 2025 году

Хотя в 2024 году украинско-польские отношения подверглись испытаниям из-за протестов польских перевозчиков и вопроса эксгумации тел жертв Волынской трагедии, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что 2025 год для обеих стран может стать временем новых вызовов. Между Польшей и Украиной, в частности, может улучшиться взаимопонимание.