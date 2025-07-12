Як у фільмах Marvel: в Одесі чоловік у костюмі Людини-Павука дерся у вікно з букетом

В одному з мікрорайонів Одеси місцеві мешканці стали свідками справжнього "марвелівського" видовища – чоловік у костюмі "Людини-Павука" намагався залізти у вікно багатоповерхівки. Все це супроводжувалося сміхом та захватом перехожих, особливо дітей.

Інцидент стався 10 липня в житловому комплексі "Одіссей". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал @odessa_infonews.

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Що сталося в Одесі?

Відео з місця події опублікували в одному з одеських телеграм-каналах. Воно миттєво розлетілося мережею. На кадрах видно, як "спайдермен" із букетом квітів спершу піднімається на необхідну висоту власними силами, а потім за допомогою спеціального альпіністського спорядження починає рух до одного з вікон.

Усе виглядало настільки ефектно, що у дворі багатоповерхівки зібрався натовп – люди знімали на телефони, сміялися і коментували побачене. Особливу радість виявляли діти, які з радістю впізнали героя зі своїх улюблених фільмів.

Поки що невідомо, чи це був романтичний жест, сюрприз для дитини чи частина рекламної акції. Але одесити одностайні: такий креатив точно прикрасив звичайний літній день у місті.

На щастя, інцидент завершився без пригод, і "Людина-Павук" не застряг між поверхами, як це іноді трапляється в реальному житті. Натомість діти ще довго згадуватимуть день, коли супергерой Marvel завітав до їхнього міста.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловік заліз на дерево висотою 5 поверхів, нібито тікаючи від працівників ТЦК. Чоловіка зняли з дерева рятувальники, проте ДСНС не підтвердила свою участь у порятунку.