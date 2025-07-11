Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про чоловіка

Пан Дін має вражаючу академічну біографію: бакалавр хімії та магістр енергетичної інженерії Пекінського університету, докторська дисертація з біології у Сінгапурі та диплом з біорізноманіття в Оксфорді. Але, попри численні спроби знайти роботу за фахом, його знання не знадобилися на ринку праці. Він розіслав десятки резюме, пройшов понад десяток співбесід, однак усе – безрезультатно.

Я думав про репетиторство, але виявився занадто сором'язливим. Тоді пригадав, що в Сінгапурі під час навчання вже працював доставщиком – і вирішив повернутися до цього,

– зізнається Дін.

Нині він заробляє доставкою їжі й не бачить у цьому нічого ганебного. Навпаки – він вважає цю роботу гідною, стабільною та навіть корисною для фізичної форми.

"Це дозволяє забезпечувати родину. Робота є роботою, головне – сумлінне ставлення", – каже він.



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Китайські користувачі соцмереж масово підтримали пана Діна. Вони називають його прикладом стійкості, сміливості й усвідомленого вибору. Ця історія доводить, що диплом – це ще не гарантія успішного працевлаштування, і що справжню цінність людини визначають не титули, а вчинки.

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