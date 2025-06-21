В Україні відзначатимуть Івана Купала: текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала"
- Українська народна пісня "Ой і на Івана, та й на Купала" є однією з найвідоміших купальських обрядових пісень, що оспівує звичаї свята Івана Купала.
- Пісня символізує очищення, зв'язок із долею, жіночу красу, життєвий шлях, та є важливою частиною української ідентичності та пам'яті.
Українська народна пісня "Ой і на Івана, та й на Купала" – одна з найвідоміших купальських обрядових пісень. Вона оспівує звичаї, що пов’язані зі святом Івана Купала – язичницьким, а згодом і християнським святом літнього сонцестояння.
Повний текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала" – читайте на 24 Каналі.
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Пісня збереглася в багатьох регіонах України й виконується під час обрядових дійств: плетіння вінків, стрибків через вогонь, пошуку цвіту папороті. У 2025 році свято Івана Купала відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня через перехід на новоюліанський календар.
Текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала"
Ой на Івана, та й на Купала
Там дівчинонька квіти збирала.
Квіти збирала, в пучечки клала,
До річки несла, в воду пускала
"Ой світи, сонце, світи та й не грій,
Щоб мій віночок та й не згорів.
Щоб мій віночок живим зостався
Та й миленькому в руки дістався".
Пливи, віночку, по синій хвилі
До тої хати, де жиє милий.
Поплив віночок та й за водою,
Серце дівоче забрав з собою.
В Україні відзначатимуть Івана Купала / Фото Unsplash
Що символізує пісня
Ця пісня просякнута романтичним очікуванням, природною красою та магічністю Купальської ночі. Також у ній є певний символізм, зокрема:
- вода – очищення, зв'язок із долею;
- квіти і вінки – жіноча краса, життєвий шлях;
- ніч Івана Купала – містичний час, коли "відкриваються" долі.
Чому ця пісня важлива
Для українців це не просто пісня – це наша пам'ять та наша ідентичність. Вона передає уявлення про світ минулого та естетику обрядових дій.