В Україні відзначатимуть Івана Купала: текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала"

Українська народна пісня "Ой і на Івана, та й на Купала" – одна з найвідоміших купальських обрядових пісень. Вона оспівує звичаї, що пов’язані зі святом Івана Купала – язичницьким, а згодом і християнським святом літнього сонцестояння.

Повний текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала" – читайте на 24 Каналі.

До теми Що приготувати на Івана Купала: обрядові страви наших предків

Пісня збереглася в багатьох регіонах України й виконується під час обрядових дійств: плетіння вінків, стрибків через вогонь, пошуку цвіту папороті. У 2025 році свято Івана Купала відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня через перехід на новоюліанський календар.

Текст пісні "Ой і на Івана, та й на Купала"

Ой на Івана, та й на Купала

Там дівчинонька квіти збирала.

Квіти збирала, в пучечки клала,

До річки несла, в воду пускала

"Ой світи, сонце, світи та й не грій,

Щоб мій віночок та й не згорів.

Щоб мій віночок живим зостався

Та й миленькому в руки дістався".

Пливи, віночку, по синій хвилі

До тої хати, де жиє милий.

Поплив віночок та й за водою,

Серце дівоче забрав з собою.



В Україні відзначатимуть Івана Купала / Фото Unsplash

Що символізує пісня

Ця пісня просякнута романтичним очікуванням, природною красою та магічністю Купальської ночі. Також у ній є певний символізм, зокрема:

вода – очищення, зв'язок із долею;

квіти і вінки – жіноча краса, життєвий шлях;

ніч Івана Купала – містичний час, коли "відкриваються" долі.

Чому ця пісня важлива

Для українців це не просто пісня – це наша пам'ять та наша ідентичність. Вона передає уявлення про світ минулого та естетику обрядових дій.