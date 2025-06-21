Полный текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала" – читайте на 24 Канале.

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Песня сохранилась во многих регионах Украины и исполняется во время обрядовых действ: плетения венков, прыжков через огонь, поиска цвета папоротника. В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня из-за перехода на новоюлианский календарь.

Текст песни "Ой и на Ивана, да и на Купала"

Ой на Ивана, да и на Купала

Там девчонка цветы собирала.

Цветы собирала, в пучечки клала,

К реке несла, в воду пускала

"Ой свети, солнце, свети да и не грей,

Чтобы мой веночек да и не сгорел.

Чтобы мой веночек живым остался

Да и миленькому в руки достался".

Плыви, веночке, по синей волне

К той хате, где живет милый.

Поплыл веночек да и за водой,

Сердце девичье забрал с собой.



В Украине будут отмечать Ивана Купала / Фото Unsplash

Что символизирует песня

Эта песня пропитана романтическим ожиданием, природной красотой и магичностью Купальской ночи. Также в ней есть определенный символизм, в частности:

вода – очищение, связь с судьбой;

цветы и венки – женская красота, жизненный путь;

ночь Ивана Купала – мистическое время, когда "открываются" судьбы.

Почему эта песня важна

Для украинцев это не просто песня – это наша память и наша идентичность. Она передает представление о мире прошлого и эстетику обрядовых действий.