Пенсіонер з Алжиру має фото з усім Голлівудом: один знімок приголомшив мережу
- Пенсіонер з Алжиру зібрав велику колекцію фотографій зі знаменитостями, включаючи Джесіку Альбу, Періс Хілтон, Роберта Дауні-молодшого, Джекі Чана та Володимира Зеленського.
- Користувачі тіктоку жартують, що пенсіонер є головною знаменитістю, з якою хочуть фотографуватися всі зірки.
Пенсіонер з Алжиру обожнює фотографуватися із зірками. У нього назбиралася величезна пачка світлин зі знаменитостями.
Про цікаву колекцію пенсіонера розповіла українка, якій пощастило познайомитися з цим чоловіком. Про це пише 24 Канал із посиланням на тік-ток @Amina.
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Колекція пенсіонера вражає
Чоловік показав, що має фото з Джесікою Альбою, Періс Хілтон, Робертом Дауні-молодшим, Джекі Чаном, Ріанною, Монікою Белуччі, Гаррі Стайлсом, Норманом Рідусом, Джейком Джилленголом, Оуеном Вілсоном.
І це ще навіть далеко не половина знаменитостей, з якими зміг сфотографуватися чоловік.
Однак найбільше люди не розраховували побачити, що у цій колекції в алжирця буде з Володимиром Зеленським.
Це неабияк здивувало коментаторів та жінку, яка знімала чоловіка на відео. "Зеленський? Це ж мій президент", – вигукнула вона, коли побачила світлину.
Пенсіонер приголомшив кількістю фото зі знаменитостями: дивіться відео
Користувачі тіктоку жартують, що насправді цей пенсіонер – головна знаменитість. Це пояснює, чому з ним хочуть фотографуватися усі зірки.
- "Хто він такий, що всі знаменитості з ним фотографуються?".
- "Я не очікувала побачити фото з Зеленським".
- "Це не він з ними фотографується, це вони фотографуються з ним!".
Сучасні пенсіонери не перестають дивувати. Наприклад, нещодавно бабуся встановила світовий рекорд, протримавшись у планці понад 5 хвилин. 82-річна американка стала найстаршою людиною, яка виконала цю вправу.