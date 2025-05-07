Пенсіонер з Алжиру має фото з усім Голлівудом: один знімок приголомшив мережу

Пенсіонер з Алжиру обожнює фотографуватися із зірками. У нього назбиралася величезна пачка світлин зі знаменитостями.

Про цікаву колекцію пенсіонера розповіла українка, якій пощастило познайомитися з цим чоловіком. Про це пише 24 Канал із посиланням на тік-ток @Amina.

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Колекція пенсіонера вражає

Чоловік показав, що має фото з Джесікою Альбою, Періс Хілтон, Робертом Дауні-молодшим, Джекі Чаном, Ріанною, Монікою Белуччі, Гаррі Стайлсом, Норманом Рідусом, Джейком Джилленголом, Оуеном Вілсоном.

І це ще навіть далеко не половина знаменитостей, з якими зміг сфотографуватися чоловік.

Однак найбільше люди не розраховували побачити, що у цій колекції в алжирця буде з Володимиром Зеленським.

Це неабияк здивувало коментаторів та жінку, яка знімала чоловіка на відео. "Зеленський? Це ж мій президент", – вигукнула вона, коли побачила світлину.

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Користувачі тіктоку жартують, що насправді цей пенсіонер – головна знаменитість. Це пояснює, чому з ним хочуть фотографуватися усі зірки.

"Хто він такий, що всі знаменитості з ним фотографуються?".

"Я не очікувала побачити фото з Зеленським".

"Це не він з ними фотографується, це вони фотографуються з ним!".

Сучасні пенсіонери не перестають дивувати. Наприклад, нещодавно бабуся встановила світовий рекорд, протримавшись у планці понад 5 хвилин. 82-річна американка стала найстаршою людиною, яка виконала цю вправу.