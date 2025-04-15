На Філіппінах пенсіонер відбивався від крокодила: хто переміг у сутичці

На філіппінському острові Палавані стався незвичний інцидент. Крокодил напав на пенсіонера, який був змушений відбиватися від рептилії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Star.

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Що відомо про інцидент

Крокодил раптово напав на 67-річного Амадо Солімана. Сталося це під час ловлі креветок у річці. Дідусь стояв по пояс і воді і саме у цей момент крокодил вкусив його за ногу та потягнув на глибину.

Але чоловік не розгубився і вхопив ніж. Ним він вдарив крокодила, після чого рептилія відступила.



На Філіппінах пенсіонер відбивався від крокодила / Фото Unsplash

Цікаво! Крокодили можуть і часто нападають першими – це абсолютно звична поведінка для хижаків, особливо коли мовиться про захист території або здобич. До прикладу, амбуш-хижаки можуть годинами нерухомо лежати у воді, чекаючи, поки жертва підійде ближче – потім блискавично атакують.

В якому стані чоловік

Солімана відправили до сільського медичного центру, де йому надали першу допомогу, а згодом доправили до районної лікарні Еспаньоли для подальшого лікування.

Проте через значну серйозність травм Солімана перевели до лікарні загального профілю імені Леонсіо в містечку Брук'с Пойнт.

Подібна ситуація сталася в Африці. 41-річний Сімон Паулюс потягнув пораненого крокодила за хвіст у Намібії, а рептилія у відповідь укусила його за руку. Чоловіку наклали 10 швів, а крокодила, на жаль, приспали.