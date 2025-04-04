Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Дивіться також "Плюс одна фобія": чоловік у Таїланді знайшов у морозиві живий "сюрприз"

Інцидент стався у місті Омусаті – одному з 14 адміністративних областей Намібії. Чоловік потягнув крокодила за хвіст. Відомо, що до того плазун був поранений і лежав, не рухаючись. Відчувши небезпеку, крокодил активізувався і вкусив чоловіка за руку.

Почувся величезний шум води, голова крокодила розвернулася і він напав. В одну мить ми почули крики людей, а рука чоловіка вже була в пащі крокодила,

– розповів очевидець події.

Він також розповів, що чоловіка просили не чіпати крокодила, проте він не послухав.



Чоловік смикнув крокодила за хвіст і отримав відповідь / Фото Jamie Pyatt News Ltd

В якому стані постраждалий

Зараз чоловік переуває у стабільному стані, йому наклали більше десятка швів. Тим часом ветеринари ухвалили рішення приспати крокодила. Як вони стверджують, він все одно помер би через те, що раніше його збила машина.

В Індії гігантський крокодил напав на чоловіка, коли той перетинав канал Шарда. Місцевому сторожу вдалось вижити у 15-хвилинній сутичці з плазуном, проте він втратив ногу.