Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Що відомо про змію у морозиві

Чоловік розповів, що купив морозиво у вуличного продавця в Бангкоку, що в Таїланді. На щастя, чоловік вчасно помітив змію і не відкусив від неї шматок. Хоч рептилія і була мертва, це все одно було б не надто приємно.

Сам 33-річний Рейбан зізнався, що купив морозиво з чорних бобів, яке продавали на вуличному візку. Коли він помітив там змію, сказав: "Змія з косими очима, ти вже мертва?".

Це реальна картина і реальна ситуація,

– підписав він фото, опубліковане у мережі.



Змія у морозиві / Фото з мережі

Цікаво знати! Змія, знайдена у морозиві, ймовірно, є представником виду золотого дерева, який має слабку отруйність, хоча через свої задні ікла вона вважається менш небезпечною для людини, порівняно з передньо-ікластими зміями.

Додамо, що у Таїланді дійсно багато змій, і країна відома своєю великою різноманітністю зміїної фауни. Там мешкає понад 200 видів змій, з яких близько 60 – отруйні. Укуси отруйних змій трапляються рідко, особливо з туристами, і в основному, якщо змію налякати. Усі великі лікарні в Таїланді мають протиотрути, і медицина там добре розвинена. А змії, як правило, уникають людей.

Раніше британка виявила рідкісного райдужного морського слимака Babakina anadoni, схожого на іншопланетного мешканця. Цей вид раніше був зафіксований у водах Великої Британії всього чотири рази і став сенсацією в соцмережах, набравши понад 1,4 мільйона переглядів.