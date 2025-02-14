Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

Дивіться також "Коштує цілий статок": жінка знайшла у сміттєвому баку 60-річний антикваріат

Жінка зазначила, що провела 2 години серед скель на узбережжі Пензанса. Аж раптом їй посміхнулася удача. На оприлюднених кадрах видно, як яскраво-рожевий молюск із жовтими та білими плямами мирно спочиває у воді.

Боже мій, після двох годин пошуків ми щойно знайшли нашого першого райдужного морського слимака! Ми вже збиралися здаватися, але знайшли його в останній момент. Це абсолютно неймовірно!,

– ділиться емоціями Кеті.

Що знайшла жінка: дивіться відео

Довідка. Видання What's The Jam зазначає, що Babakina anadoni — вкрай рідкісний вид, який частіше зустрічається біля берегів Франції, Іспанії та Португалії. У водах Великої Британії його зафіксували всього чотири рази, згідно зі звітом 2023 року.

Реакція соцмереж

Дивовижна знахідка стала справжньою сенсацією в соцмережах, а опубліковане Кеті відео вже набрало понад 1,4 мільйона переглядів. Глядачі були вражені екзотичним виглядом морської істоти.

"Абсолютно приголомшливо. Я б ніколи не повірила, що такі створіння існують", – написав один з користувачів.

Інші користувачі жартували, порівнюючи слимака то з браслетом дружби, то з істотою, чия токсичність здатна "вбити вісім слонів".