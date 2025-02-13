Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її тікток-сторінку.

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Жінка стала справжньою інтернет-зіркою після того, як поділилася своєю знахідкою у соцмережах. Тіна розповіла, що проходила повз будівництво, коли помітила викинутий стіл. Будівельники дозволили їй забрати його, і, принісши знахідку додому, вона зрозуміла, що це данські дизайнерські меблі середини XX століття.

Цікаво! Стіл був створений знаменитими дизайнерами Пітером Хівдтом і Орлою Молгаард-Нільсеном у 1950-х або 1960-х роках.

Я зрозуміла, що це за річ, щойно побачила її. Вона може коштувати цілий статок. Кумедний факт: моя мама займалася антикваріатом, і більшу частину життя вона навчала мене всього, що я знаю. Вона б пишалася цим,

– поділилася Фостер.

Попри те, що стіл потребує реставрації, його стан виявився чудовим: ніжки цілі, а ротангова полиця не пошкоджена. Тіна планує продати його за 3 000 фунтів.

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Реакція соцмереж

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів тіктоці. Багато хто похвалив Тіну за її винахідливість і знання антикваріату.

"Дивовижна знахідка! Знання – сила!", – написав один з користувачів.