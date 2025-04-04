Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

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Что известно о змее в мороженом

Мужчина рассказал, что купил мороженое у уличного продавца в Бангкоке, что в Таиланде. К счастью, мужчина вовремя заметил змею и не откусил от нее кусок. Хоть рептилия и была мертва, это все равно было бы не слишком приятно.

Сам 33-летний Рейбан признался, что купил мороженое из черных бобов, которое продавали на уличной тележке. Когда он заметил там змею, сказал: "Змея с косыми глазами, ты уже мертва?".

Это реальная картина и реальная ситуация,

– подписал он фото, опубликованное в сети.



Змея в мороженом / Фото из сети

Интересно знать! Змея, найдена в мороженом, вероятно, является представителем вида золотого дерева, который имеет слабую ядовитость, хотя из-за своих задних клыков она считается менее опасной для человека, по сравнению с передне-клыковыми змеями.

Добавим, что в Таиланде действительно много змей, и страна известна своим большим разнообразием змеиной фауны. Там обитает более 200 видов змей, из которых около 60 – ядовитые. Укусы ядовитых змей случаются редко, особенно с туристами, и в основном, если змею напугать. Все крупные больницы в Таиланде имеют противоядия, и медицина там хорошо развита. А змеи, как правило, избегают людей.

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