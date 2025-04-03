Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Двое блогеров из немецкого города Кельн пронесли в парижский Лувр фотографии будущего канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа. Весь этот процесс они сняли на видео и выложили на ютуб. В 8-минутном ролике они показывают все свои шаги: от разработки плана до поездки в Париж.

Как портреты оказались в Лувре

Они пронесли фотографии в рамках мимо охраны под собственной одеждой. После того двусторонним скотчем они прикрепили фото Трампа и Мерца в наполеоновском наряде к стене неподалеку от "Моны Лизы" и картины итальянского живописца Тициана Вечеллио "Женщина перед зеркалом" Затем они смогли убежать, хотя охранники и искали нарушителей.

Портреты Трампа и Мерца появились в Лувре: смотрите видео

Зачем они это сделали

Причину своего поступка двое блогеров не объяснили, однако говорят, что это не была политическая акция. В их социальных сетях есть ролики с розыгрышами. В комментарии журналистам пресс-секретарь музея отказалась комментировать этот инцидент.

Эта пара блогеров – не единственные, кто обманул Лувр. Ранее одессит Шепсель Гохман продал музею поддельную тиару скифского царя Сайтаферна, которую создал ювелир Израиль Рухомовский. Эта тиара хранилась в Лувре в течение 8 лет.