Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
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Инцидент произошел в городе Омусати – одном из 14 административных областей Намибии. Мужчина потянул крокодила за хвост. Известно, что до того пресмыкающееся было ранено и лежало, не двигаясь. Почувствовав опасность, крокодил активизировался и укусил мужчину за руку.
Послышался огромный шум воды, голова крокодила развернулась и он напал. В одно мгновение мы услышали крики людей, а рука мужчины уже была в пасти крокодила,
– рассказал очевидец происшествия.
Он также рассказал, что мужчину просили не трогать крокодила, однако он не послушал.
Мужчина дернул крокодила за хвост и получил ответ / Фото Jamie Pyatt News Ltd
В каком состоянии пострадавший
Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, ему наложили более десятка швов. Тем временем ветеринары приняли решение усыпить крокодила. Как они утверждают, он все равно умер бы из-за того, что ранее его сбила машина.
В Индии гигантский крокодил напал на мужчину, когда тот пересекал канал Шарда. Местному сторожу удалось выжить в 15-минутной схватке с пресмыкающимся, однако он потерял ногу.