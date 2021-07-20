Ужасный инцидент произошел 19 июля близ деревни Белха в районе Лахимпур-Хэри. Спасли пострадавшего местные жители. Отбить мужчину у крокодила удалось целой группе крестьян. Люди бросали в животное палки и камни.

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Пострадавший в очень тяжелом состоянии

Зрелище было ужасное. Этот 3-метровый монстр держал в челюстях ногу и пытался затащить мужчину в воду,

– сказал Харкеш, житель села Белха.

Пострадавшего, которому пресмыкающееся отгрызло ногу, экстренно доставили в ближайшую больницу, а уже оттуда в центральный госпиталь в Лакхнау. Медики рассказали, что состояние их пациента очень тяжелое, ведь он потерял много крови.

В этом районе крокодилы убили уже 4 человек

Индийские СМИ сообщают, что только за последние 2 месяца в этом районе крокодилы убили четырех человек. В конце июня жертвой стал фермер, который выпасал скот. А в мае пресмыкающиеся лишили жизни еще трех мужчин в соседнем районе Пилибхит.

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