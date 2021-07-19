В ролике заметно, как москиты плотно облепили автомобиль очевидцев. По словам ученых, сколько продлятся такие "вихри" – зависит от погоды.

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Смерч из комаров накрыл Камчатку

Тысячи комаров заполонили восточное побережье Камчатского полуострова. Огромный рой образовал воздушный столб, превратившийся в настоящий смерч. Он бушевал в течение нескольких минут, распадался, а затем образовывался снова.

Очевидец рассказал, что как раз в это время находился за рулем автомобиля. Из-за нашествия насекомых, он несколько сотен метров двигался в "облаке, которое звенит", что существенно затрудняло движение.

Я выехал утром и, видимо, попал в "замес". Не могу сказать, какой высоты были эти столбы. Мне кажется, до облаков. Их было много и в самом поселке, и вокруг,

– отметил мужчина.

Он также отметил, что в регионе такое явление часто случается в середине лета, особенно после дождя. Энтомологи объяснили, смерч образовали самцы, которые кружат вокруг одной или нескольких самок. Но для людей они точно не опасны. Известно, что всего на Камчатке обитают около 12 видов комаров.

Камчатку накрыл смерч из комаров: смотрите видео

В Украине тоже обнаружили нашествие комаров

Туристы в курортной Кирилловке пожаловались на огромное нашествие комаров. Напуганные отдыхающие рассказали, что москиты залезают прямо в уши.

Они атакуют не только ночью, а просто посреди дня. К тому же от их нашествия страдает Бердянск и Арабатская Стрелка. Кроме этого, курорты заполонили медузы и морские блохи.

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