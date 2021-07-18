В городе закрыли аэропорт и переправу через реку Лена. Местные власти не рекомендуют выходить из дома и открывать окна.
Обратите внимание Под Одессой на берегу моря загорелась база отдыха: видео
В воздухе фиксируют вредные вещества
По информации экологов, загрязнение воздуха в 139 раз превысило предельно допустимые концентрации вредных веществ. Из-за дыма небо Якутии имеет ярко-оранжевый цвет.
Небо в Якутии / коллаж 24 канала
Улицы городов поливают водой, пытаясь прибить к земле частицы гари. В населенных пунктах работают бригады врачей скорой помощи.
Аэропорт не совершает перелеты
Из-за почти нулевой видимости в Якутске задержали рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы, пока погода не улучшится.
В результате дыма задержали вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также прилеты самолетов из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.
Из-за дым в Якутске задержали рейсы / Фото из инстаграма аэропорта
Какие районы пострадали больше всего
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций страны, сейчас в республике зарегистрировали 187 природных пожаров. В зону задымления попал ряд районов, в частности:
- Горний;
- Сунтарский;
- Олемкинский;
- Ленский;
- Мирнинский;
- Томпонский;
- Намский;
- Хангаласский.