У місті закрили аеропорт та переправу через річку Лена. Місцева влада не рекомендує виходити з дому і відчиняти вікна.

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В повітрі фіксують шкідливі речовини

За інформацією екологів, забруднення повітря в 139 разів перевищило гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Через дим небо Якутії має яскраво-помаранчевий колір.



Небо в Якутії / Колаж 24 каналу

Вулиці міст поливають водою, намагаючись прибити до землі частинки гару. В населених пунктах працюють бригади лікарів швидкої допомоги.

Аеропорт не здійснює перельоти

Через майже нульову видимість в Якутську затримали рейси як на прибуття, так і на відправлення. Аеропорт не може приймати і відправляти рейси, поки погода не покращиться.

Внаслідок диму затримали вильоти в Іркутськ, Сочі, Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ, а також прильоти літаків з Іркутська, Сочі, Хабаровська, Анапи, Новосибірська.



Через дим в Якутську затримали рейси / Фото з інстаграму аеропорту

Які райони постраждали найбільше

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій країни, наразі в республіці зареєстрували 187 природних пожеж. У зону задимлення потрапила низка районів, зокрема: