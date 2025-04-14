Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на форумі Reddit.

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На оприлюдненому у мережі фото ми бачимо туриста, який позує на землі посеред тропічного лісу. А згори, просто на дереві. Тварина виглядає напрочуд щасливою, навіть усміхненою. Лінивець витягнув лапу до камери так, щоб у кадрі добре було видно і себе, і нового знайомого.

Це фото встигло стати вірусним завдяки неймовірній гармонії між дикою природою і людською допитливістю.



Фото з лінивцем / Фото Reddit

Цікаво! Лінивці – це ссавці, які мешкають переважно в тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вони відомі своїм дуже повільним способом життя, і це не міф – вони дійсно одні з найповільніших тварин у світі. У середньому лінивець рухається зі швидкістю близько 0,24 кілометра на годину, а на землі – ще повільніше. Така повільність допомагає їм уникати хижаків – бо ті просто не звертають на них уваги серед гілок.

Реакція мережі

Водночас у коментарях до допису прозвучали доволі різні оцінки цієї світлини. Одні юзери відзначали, що всі випадковості – від усмішки туриста до позитиву від лінивця – зробили кадр "настільки крутим". Однак були й ті, хто засудив чоловіка за втручання у життя дикої тварини. Ось, що вони писали:

"Це точно одне з найкращих селфі в історії";

"Уявляю, як лінивець каже чуваку: "Так, я тримаю гілку, ти тримаєш палицю";

"Фотка хоч і крута, та чоловіку краще не втручатися задарма до лінивця. Тре поважати природу";

"Чоловік зробив собі селфі всього життя. Тепер ніяке інше не зможе бути кращим за це";

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