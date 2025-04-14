Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.

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На обнародованном в сети фото мы видим туриста, который позирует на земле посреди тропического леса. А сверху, просто на дереве. Животное выглядит удивительно счастливым, даже улыбающимся. Ленивец вытянул лапу к камере так, чтобы в кадре хорошо было видно и себя, и нового знакомого.

Это фото успело стать вирусным благодаря невероятной гармонии между дикой природой и человеческой любознательностью.



Фото с ленивцем / Фото Reddit

Интересно! Ленивцы – это млекопитающие, которые обитают преимущественно в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они известны своим очень медленным образом жизни, и это не миф – они действительно одни из самых медленных животных в мире. В среднем ленивец движется со скоростью около 0,24 километра в час, а на земле – еще медленнее. Такая медлительность помогает им избегать хищников – потому что те просто не обращают на них внимания среди веток.

Реакция сети

В то же время в комментариях к сообщению прозвучали довольно разные оценки этой фотографии. Одни пользователи отмечали, что все случайности – от улыбки туриста до позитива от ленивца – сделали кадр "настолько крутым". Однако были и те, кто осудил мужчину за вмешательство в жизнь дикого животного. Вот, что они писали:

"Это точно одно из лучших селфи в истории";

"Представляю, как ленивец говорит чуваку: "Так, я держу ветку, ты держишь палку";

"Фотка хоть и крутая, и мужчине лучше не вмешиваться даром к ленивцу. Надо уважать природу";

"Мужчина сделал себе селфи всей жизни. Теперь никакое другое не сможет быть лучше этого";

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