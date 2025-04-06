Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно о владельце животного

Перед трудностями предстал мужчина, по имени Чен. Он 30-летний боксер в отставке, который работает тренером по фитнесу и боксу в китайском городе Фошань, что в провинции Гуандун. Недавно он купил себе маленького бычка в качестве домашнего любимца.

Как признался сам мужчина, для него это животное является напоминанием о том, что он:

должен упорно работать, чтобы достичь своих жизненных целей;

должен быть осторожным, чтобы не стать "рабочей лошадкой".

Из-за необычного выбора домашнего любимца Чен сталкивается с трудностями при поиске съемного жилья. С начала года ему уже дважды отказывали арендодатели.



Домашний любимец Чена / Фото Oddity Central

Несмотря на это, мужчина не оставляет надежды найти свое жилье мечты. Продавать животное мужчина не собирается, ведь это – его любимец. Китаец его одевает, кормит, водит на прогулку, и утверждает, что искренне любит домашнее животное.

Четырехмесячный бычок, по имени Демон Кинг, имеет очень мягкий и спокойный характер. Он становится беспокойным только тогда, когда проголодается, говорит китаец.

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