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Що відомо про найдорожче та найвідоміше в світі фото

Фото під назвою Bliss зробив американський фотограф Чарльз О'Рієр у 1996 році в каліфорнійській долині Сонома. Він навіть гадки не мав, що зображення звичайного пагорба колись стане культовим символом епохи.

Bliss / Фото Microsoft

Коли Microsoft викупили права на цей знімок, то попросили надіслати його поштою. Однак кур'єрські служби відмовилися перевозити оригінальну плівку, адже вона була надто цінною.

Тоді О'Рієр вирішив самостійно сісти на літак і особисто доставити знімок у штаб-квартиру Microsoft.

Зауважимо, що умови угоди не розголошувалися, але експерти оцінюють вартість покупки у понад 6 мільйонів доларів. Це зробило Bliss найдорожчим проданим фото в історії.

Ще одна іронія в тому, що сьогодні той самий зелений пагорб більше не виглядає так само – його територію перетворили на виноградники.

До слова, раніше ми розповідали про жінку, яка змогла увійти в історію медицини як "нульовий пацієнт". Усе через те, що вона була першим безсимптомним носієм тифу, якого ізолювали через загрозу для суспільства.