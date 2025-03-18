Попри тривалу окупацію півострова, українці вірять, що Крим повернеться у рідну Україну, і знову стане туристичною перлиною, а не військовою базою для окупаційних військ. Так, у мережі пригадують, яким був Крим до російської анексії, пише 24 Канал.

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Який був Крим до російської анексії

До російської агресії Крим був місцем, куди приїжджали туристи не тільки з різних куточків України, але й світу. На півострові можна було гарно провести час не тільки біля моря, але й у горах.

Чи не кожен, хто відвідував Крим, повертався з півострова з великою кількістю світлин, які зберігав на комп'ютері у папці "Крим 2007", "Крим 2008" тощо. Саме такі щемливі світлини з теплими спогадами публікують у мережі українці.

Крим до анексії / Фото користувачів мережі Tik Tok

Зараз Крим – це передусім не місце для туризму, а територія, де Росія розгорнула свої війська для агресії проти України. Також півострів втратив свій туристичний шарм через санкції проти Росії.

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Тому з Криму пішли більшість західних компаній, а на пляжах та прекрасних набережних уздовж Чорного моря утворилися пустка.

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Що більше, відвідувати Крим стало небезпечно, оскільки російським окупантам байдуже, що на туристів, що на місцеве населення. Кремль намагається видати нібито Крим досі туристичне місце, зганяючи туди "туристів" з Росії.

Попри 11 років окупації, жителі Криму також не забувають українські свята і відзначають їх. 9 березня жителі Криму відзначили день народження Тараса Шевченка.

Як би у Москві не старалися, півострів втратив свою красу без України. Крим продовжує жити у серцях і пам'яті українців і обов'язково повернеться у рідні пенати!