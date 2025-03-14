Для багатьох старі пісні – це ностальгія за безтурботними часами. 24 Канал зібрав добірку найпопулярніших українських пісень 2000 року.

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Хіти 2000 року

Друга половина 90-х та початок 00-х – це час, коли з'явилися культові хіти не менш культового гурту Океан Ельзи. У 2000 році гурт розірвав українські чарти піснею "Відпусти".

Океан Ельзи – "Відпусти": дивіться відео

Український рок має чимало справді яскравих представників. Зокрема й гурт Друга Ріка. У 2000 році вони випустили для багатьох улюблену пісню "Там, де ти".

Друга Ріка – "Там, де ти": дивіться відео

А під що танцювали в клубах повільні танці 25 років тому? Один з найпопулярніших співаків в Україні того часу, Олександр Пономарьов, у 2000 році випустив альбом "Вона", до якого увійшла й пісня "Чомусь так гірко плакала вона", котра стала найпопулярнішою з цього альбому.

Олександр Пономарьов – "Чомусь так гірко плакала вона": дивіться відео

Це лише трійка найпопулярніших україномовних пісень 2000 року, проте українські виконавці як і тоді, так і зараз радують своїх фанів новими хітами під різний настрій.