Несмотря на длительную оккупацию полуострова, украинцы верят, что Крым вернется в родную Украину, и снова станет туристической жемчужиной, а не военной базой для оккупационных войск. Так, в сети вспоминают, каким был Крым до российской аннексии, пишет 24 Канал.

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Каким был Крым до российской аннексии

До российской агрессии Крым был местом, куда приезжали туристы не только из разных уголков Украины, но и мира. На полуострове можно было хорошо провести время не только у моря, но и в горах.

Едва ли не каждый, кто посещал Крым, возвращался с полуострова с большим количеством фотографий, которые хранил на компьютере в папке "Крым 2007", "Крым 2008" и др. Именно такие щемящие фотографии с теплыми воспоминаниями публикуют в сети украинцы.

Крым до аннексии / Фото пользователей сети Tik Tok

Сейчас Крым – это прежде всего не место для туризма, а территория, где Россия развернула свои войска для агрессии против Украины. Также полуостров потерял свой туристический шарм из-за санкций против России.

Каким был Крым до аннексии: трогательное видео

Поэтому из Крыма ушли большинство западных компаний, а на пляжах и прекрасных набережных вдоль Черного моря образовались пустота.

Трогательный тренд об украинском Крыме: смотрите видео

Что больше, посещать Крым стало опасно, поскольку российским оккупантам безразлично, что на туристов, что на местное население. Кремль пытается выдать якобы Крым до сих пор туристическое место, сгоняя туда "туристов" из России.

Несмотря на 11 лет оккупации, жители Крыма также не забывают украинские праздники и отмечают их. 9 марта жители Крыма отметили день рождения Тараса Шевченко.

Как бы в Москве не старались, полуостров потерял свою красоту без Украины. Крым продолжает жить в сердцах и памяти украинцев и обязательно вернется в родные пенаты!