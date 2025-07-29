Слід веде до зниклого судна: чоловік знайшов пляшку з тривожним посланням

На одному з пляжів острова Інішір, що в Ірландії, місцевий житель Метью натрапив на загадкову пляшку з посланням. Воно може бути частиною таємничої морської історії.

Знахідка викликала жваве обговорення у соцмережах та зацікавила місцеву поліцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на форумі Reddit.

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Що було всередині пляшки?

Усередині запечатаної воском пляшки була записка, написана змішаними мовами:

індонезійською,

англійською,

китайською.

Текст виглядає як заклик про допомогу.

Будь ласка, надішліть допомогу. Ми загубилися з 20.12. Нас тут троє. Ми не знаємо назви цього острова. Ми поранені,

– мовиться у зверненні.

Наприкінці були слова "HELP", "HELLO", "SOS", китайський ієрогліф 李, а також ймовірна назва судна – Yong Yu Sing 18.



Що було всередині пляшки / Фото Reddit

Що це може означати?

Один із користувачів Reddit пов'язав згадану назву з тунцевим траулером з Тайваню, який зник у грудні 2020 року. За даними Taiwan News, останній зв'язок із судном був 30 грудня. Через кілька днів його знайшли покинутим у Тихому океані – без екіпажу, зі зламаними вікнами і відсутнім рятувальним човном. Зниклими вважаються капітан з Тайваню та дев'ятеро індонезійських моряків.

Поліція округу Голвей підтвердила, що отримала повідомлення про знахідку 19 липня 2025 року, але не виявила ознак правопорушення. Сам Метью припускає, що це міг бути фейк або невдалий жарт, однак користувачі соцмереж налаштовані серйозніше.

"А якщо це правда? Минуло чотири роки, і ця пляшка – їхній єдиний шанс",

"Зверніться до берегової охорони!",

"Це може бути ключ до однієї з найзагадковіших історій останніх років".

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